Şeref Malkoç: HDP önünde eylem yapan anneler için yapılan başvuruları inceliyoruz

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "HDP aracılığı ile PKK'nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri, 'İnsan Haklarının Korunmaı ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek' projesi kapsamında Gaziantep'te ki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Malkoç, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin yaptığı eyleme değindi. Anneler ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Malkoç şunları dedi:

"Önemli konulardan biri de Diyarbakır'da HDP önünde çocuğu kaçırılan annelerin seslerini duyurmak için bir araya gelip yaptıkları çalışma. Bu konunun değişik boyutları var. Kamu Denetçileri olarak bizim ana görevimiz idareyi denetleme, kamu hizmetlerinin çalışmalarını, iletimin kalitesini arttırma. İdareye bu anlamda yol göstererek yardımcı olmak. Tabi bizim yaptığımız görev vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek. Her konuda bize talep gelebiliyor. Annelerin çocuklarına kavuşmak için terör örgütünden, çocuklarını kurtarmak için yapmış oldukları çok anlamlı, değerli bir eylemdir. Anne yüreği bu elbette çocuğuna kavuşma isteği en masum, en makul, en doğru, istektir. Türkiye'nin bu noktada tek yürek olması, tek ses olması fevkalade önemli, çünkü farklı düşünceler elbette olur. Buna ilişkin örgütlenmeler ve farklı görüşlerin anlatılması, yaygınlaştırılması da anayasanın teminatı altındadır. Bu konuda iki tane sınır vardır. Birincisi, insanlar düşünce ve görüşlerini açıklarken, başkalarına hakaret etmeyecekler. İkincisi de terörle ilgili, terörü metheden, teröre teşvik eden sözlerin sarf edilmesidir. Bu annelerin tam bir hak arama davasıdır. O açıdan onları tebrik ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'na da Pazartesi günü itibarı ile ulaşan dilekçeler vardır. Bu dilekçeler Kamu Denetçiliği Kurumu'nda, HDP aracılığı ile PKK'nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Bu müracaatı biz inceliyoruz. Görev alanımıza ne şekilde giriyor, ne gibi çalışmalar yapacağız? Bununla ilgili olarak hangi adımları atacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da bakanlıklarda yapılan çalışmalar var mı? Siyasi partiler nezdinde bir çalışma var mı? Bunu değerlendirip önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmayı kamuoyuna duyuracağız. Diyarbakır'da HDP'nin önündeki annelerin yürek yangını bütün Türkiye tarafından duyulmuştur. Çok anlamlı, meşru bir eylemdir. Ve Türkiye'nin bu anlamda tek yürek olması fevkalade önemlidir. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız."

Malkoç konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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