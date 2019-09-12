HABER

Şeref Malkoç: HDP önünde eylem yapan anneler için yapılan başvuruları inceliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "HDP aracılığı ile PKK'nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "HDP aracılığı ile PKK'nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri, 'İnsan Haklarının Korunmaı ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek' projesi kapsamında Gaziantep'te ki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Malkoç, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin yaptığı eyleme değindi. Anneler ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Malkoç şunları dedi:

"Önemli konulardan biri de Diyarbakır'da HDP önünde çocuğu kaçırılan annelerin seslerini duyurmak için bir araya gelip yaptıkları çalışma. Bu konunun değişik boyutları var. Kamu Denetçileri olarak bizim ana görevimiz idareyi denetleme, kamu hizmetlerinin çalışmalarını, iletimin kalitesini arttırma. İdareye bu anlamda yol göstererek yardımcı olmak. Tabi bizim yaptığımız görev vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek. Her konuda bize talep gelebiliyor. Annelerin çocuklarına kavuşmak için terör örgütünden, çocuklarını kurtarmak için yapmış oldukları çok anlamlı, değerli bir eylemdir. Anne yüreği bu elbette çocuğuna kavuşma isteği en masum, en makul, en doğru, istektir. Türkiye'nin bu noktada tek yürek olması, tek ses olması fevkalade önemli, çünkü farklı düşünceler elbette olur. Buna ilişkin örgütlenmeler ve farklı görüşlerin anlatılması, yaygınlaştırılması da anayasanın teminatı altındadır. Bu konuda iki tane sınır vardır. Birincisi, insanlar düşünce ve görüşlerini açıklarken, başkalarına hakaret etmeyecekler. İkincisi de terörle ilgili, terörü metheden, teröre teşvik eden sözlerin sarf edilmesidir. Bu annelerin tam bir hak arama davasıdır. O açıdan onları tebrik ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'na da Pazartesi günü itibarı ile ulaşan dilekçeler vardır. Bu dilekçeler Kamu Denetçiliği Kurumu'nda, HDP aracılığı ile PKK'nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Bu müracaatı biz inceliyoruz. Görev alanımıza ne şekilde giriyor, ne gibi çalışmalar yapacağız? Bununla ilgili olarak hangi adımları atacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da bakanlıklarda yapılan çalışmalar var mı? Siyasi partiler nezdinde bir çalışma var mı? Bunu değerlendirip önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmayı kamuoyuna duyuracağız. Diyarbakır'da HDP'nin önündeki annelerin yürek yangını bütün Türkiye tarafından duyulmuştur. Çok anlamlı, meşru bir eylemdir. Ve Türkiye'nin bu anlamda tek yürek olması fevkalade önemlidir. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız."

Malkoç konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Lisans ve lisansüstünde yetenek avı başlıyorLisans ve lisansüstünde yetenek avı başlıyor
Ordu’da 35 yıllık ayıp bittiOrdu’da 35 yıllık ayıp bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.