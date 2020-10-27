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  4. Şeref Sözü dizisi 3. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Şeref Sözü'nde neler olacak?

Şeref Sözü dizisi 3. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Şeref Sözü'nde neler olacak?

27.10.2020 22:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü'nün 3. bölümünden sosyal medyaya özel bir ön izleme sahnesi daha izleyiciyle buluştu. Faruk'un kendine geldiğinin görüldüğü sahnede İsra'yı ve oğlunu bulmak için harekete geçen Faruk'a babası engel oluyor. Babasından ağır sözler işiten Faruk büyük bir yıkıma uğruyor.

Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü'nün 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan'ın başrollerde oynadığı Şeref Sözü'nün yeni bölümüne Adabeyli Adası'ndaki gerilim damga vuracak.
Şeref Sözü (1)

ŞEREF SÖZÜ'NÜN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cihan, kayıp İsra’yı bulabilmek için herkesi karşısına almaya kararlı. İsra’nın adadan kendi isteğiyle ayrıldığına ihtimal vermeyen Cihan Adabeyli, karısına ve çocuğuna el atmaya kimin cüret ettiğini bulabilmek için adanın altını üstüne getiriyor.

Şeref Sözü (4)

Tüm ada halkı seferber olup İsra’yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir. Cihan’ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra’yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar. Cihan, İsra’yı bulabilecek mi? İsra’nın akıbeti ne olacak?
Şeref Sözü (5)

Cavidan, yaşadığı vicdan azabına dayanamayıp her şeyi itiraf edecek mi? İsra’yı kurtarmaya gelen Mahbube’nin planı ne? Faruk, İsra’yı bulmak için nasıl bir yol deneyecek?

Şeref Sözü Ön İzleme (1)
Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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