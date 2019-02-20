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Şerefiye Sarnıcı "Araf" sergisine ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kültür AŞ'nin projelendirdiği sergi, A. Aysun Sandıkcıoğlu'nun Selçuklu ve Osmanlı mezar taşı yorumlarından oluşacak

İSTANBUL (AA) - A. Aysun Sandıkcıoğlu'nun "Araf" adlı heykel sergisi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin projelendirdiği sergiye, Şerefiye Sarnıcı'nda ev sahipliği yapacak.

Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünü üstlendiği sergi, Sandıkcıoğlu'nun Selçuklu ve Osmanlı mezar taşı yorumlarından oluşacak.

Sergide, eskiz, çamur, kurutma, ilk pişirim, düzeltmeler, sırlı pişirim gibi uzun bir yolculuktan geçen 32 heykel yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, sergide Türk kültüründeki ilk şekli balballarla ortaya çıkan mezar taşlarının Ahlat ve Osmanlı örneklerinin esas alındığını belirterek, "Şahideleri, başlıkları, motifleri, sembolleri, hatları ve tezyinatı ile döneminin mimari anlayışının yanı sıra, edebi çizgisi ve folklorik yapısını da yansıtan mezar taşları, aynı zamanda bir arşiv ve tapu belgesi özelliği de taşıyor. Üzerindeki lale, gül, karanfil, meyve, servi, hançer, çapa, ok, yay, keman, halat, duvak gibi motiflerle geleneksel sembolizmin yaşama dair somut örneklerini barındıran bu taşlar, Sandıkcıoğlu'nun modern perspektifiyle ve seramik malzemelerle yeniden tasarlandı." ifadelerini kullandı.

"Araf" sergisi, 22 Nisan'a kadar izlenebilecek.

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A. Aysun Sandıkcıoğlu araf Kültür AŞ sergi

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