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Şerefiye Sarnıcı’nda ’Araf’ heykel sergisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:14 | Son Güncelleme

İstanbul’un binlerce yıllık tarihi mekanlarından olan Şerefiye Sarnıcı, Sanatçı Aysun Sandıkcıoğlu’nun “Araf” adlı heykel sergisine ev sahipliği yaptı.

İstanbul’un binlerce yıllık tarihi mekanlarından olan Şerefiye Sarnıcı, Sanatçı Aysun Sandıkcıoğlu’nun “Araf” adlı heykel sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatseverler sergiye yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştiraki Kültür A.Ş.’nin projelendirdiği, A. Aysun Sandıkcıoğlu’nun Selçuklu ve Osmanlı mezar taşı yorumlarından oluşan “Araf” adlı heykel sergisi, Şerefiye Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluştu. Mehmet Lütfi Şen’in küratörlüğünü üstlendiği heykel sergisine Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve çok sayıda sanatsever de katıldı. Serginin açılışını sanatçı Aysun Sandıkcıoğlu, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve sergi küratörü Mehmet Lütfi Şen yaptı. Sergiyi gezen ziyaretçiler eserler hakkında bilgi aldı. Sergi sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

“Etkilenmemek mümkün değil”
Serginin açılışının ardından sanatçı A. Aysun Sandıkcıoğlu eserlerini değerlendirdi. Mezar taşlarının geçmişte sanat etkinliği olduğunu ifade eden Sandıkcıoğlu, “Mezar taşları yaşanan gündeki sosyal, ekonomik, örf, adet ve yaşanmışlıkların hepsini o mezar taşları yansıtıyor. İnanışlar hep devreye giriyor. O küçücük ince, uzun taşların üzerinde bir Osmanlı kadınının niye öldüğünü, çocuğunun olup olmadığını örneğin dallarla bezenmişse eğer çiçeği de varsa o dünyada çocuk sahibi de olur. Sadece dallarda kaldıysa evlat sahibi olmamış ya da evlenmiş evlenmemiş bunları o kadar ustalar naif biçimde koymuşlar ki ortaya etkilenmemek elbette ki mümkün değil. Bu yüzden bunu günümüzde sanat etkinliği olarak taşımayı kendi adıma görev bildim” dedi.

Sergi küratörü Mehmet Lütfi Şen de serginin 3 boyutlu heykel değerlerine odaklanan tek proje olduğuna dikkat çekti. Sergilenen değerlerin çağdaş dünyaya taşınması gerektiğini ifade eden Şen şöyle konuştu:
“Mezar taşlarının 3 boyutlu heykel değerlerine odaklanan tek proje. Bu konu bizim çok ıskaladığımız bir konuydu. Çünkü 3 boyutlu değerlerimiz çok önemli ve bunları çağdaş dünyaya taşımak gerekiyor. Seramik sanatçısı olarak hem tasarım değeri yüksek hem de seramik özel işçilikler gerektirir. Çok büyük önem verilen bir sanat. Bunu başardı ve tarihi sarnıca değer bir sergi olduğunu düşünüyorum.”

Sergiye ev sahipliği yapan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner mezar taşı sanatının günümüzde sade ve sanattan uzak olduğunu söyledi. İstanbul’daki mezarlıklarda eski sanat çalışmalarının görüldüğünü belirten Kaptaner, “Dünya hayatıyla, öte hayatın ahiretin tam geçiş noktasında mezar taşları var. Ecdadımız Selçuklu ve Osmanlı’nın birer sanat eseri gibi mezar taşları yapmışlar. Adeta mermerin dantel gibi işlendiği üzerinde halk sanatı olan süslemeler olan çok estetik çok şık mezar taşları yapmışlar. Örneğin, İstanbul’daki Eyüp Sultan Mezarlığı ile Karaca Ahmet Mezarlığı’nda bunları görebiliyorsunuz. Günümüzde çok basit çok daha sade ve sanatsal estetikleri olmayan mezar taşları yapılıyor. Bu sergide biz eski sanatımızı günümüze taşıyalım istedik” dedi.

Yeniçeri başlıklarından sonra Araf projesine yoğunlaşan Sandıkcıoğlu’nun sergisi eskiz, çamur, kurutma, ilk pişirim, duzeltmeler, sırlı pişirim gibi uzun ve heyecanlı bir yolculuktan sonra 32 heykelden oluşuyor.
İstanbul’un en etkileyici tarihi yapılarından Şerefiye Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluşan sergi 22 Nisan tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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