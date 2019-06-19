Şerefiye Sarnıcı’ndaki “Taşın Perileri” Heykel Sergisi’ne yoğun ilgi

İstanbul’un binlerce yıllık tarihi mekanlarından olan Şerefiye Sarnıcı’ndaki sanatçı Dinçer Güngörür’ün “Taşın Perileri” adlı heykel sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştiraki Kültür A.Ş.’nin projelendirdiği, Dinçer Güngör’ün tutuklu bir aşkı anlatan “Taşın Perileri” adlı heykel sergisi, Şerefiye Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluştu. Mehmet Lütfi Şen’in küratörlüğünü üstlendiği heykel sergisine Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışını sanatçı Dinçer Güngörür, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve sergi küratörü Mehmet Lütfi Şen yaptı. Sergiyi gezen ziyaretçiler eserler hakkında bilgi alırken, sergi sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

“Eserlerin hepsi ilk defa sergileniyor”

Dinçer Güngörür’ün emeğiyle kimlik kazanan çalışmaların yer aldığı Taşın Perileri Heykel Sergisi’ne katılan, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, ”Sanatçımız Dinçer Güngörür’ün 1 buçuk yıldır sergiye hazırlanıyordu. Eserlerin hepsi ilk defa sergileniyor. Mermeri doğaçlama kendi tasarım anlayışıyla sergiyi gezenler anlıyor tabi. Kavuşamamış aşıklar gibi kolları olmayan ve gözleri kapalı masum ve hüzünlü figürler var. Hoş bir sergi sanatseverleri bekliyoruz” dedi.