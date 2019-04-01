HABER

Şereflikoçhisar'da AK Parti adayı Çelik, başkan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:12 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Memiş Çelik, belediye başkanı seçildi.

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Memiş Çelik, belediye başkanı seçildi.

AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Ferda Polat'ın yerine aday gösterilen Memiş Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.

MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?

1970 yılında Şereflikoçhisar İlçesi'nin Devekovan Kasabası'nda doğan Çelik, İlkokulu Devekovan İlkokulu'nda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler mezunu olan Çelik, lisans eğitimi Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar İlçe Kurucular Kurulu'nda yer alan Memiş Çelik, 2004 yerel seçimlerinde, Ankara İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. 2009 yılında ise Devekovan Beldesi Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2014-2015 yılları arasında AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Elazığ’ın yeni başkanı AK Partili Şerifoğulları olduElazığ’ın yeni başkanı AK Partili Şerifoğulları oldu
İzmir’de CHP’liler kutlama yaptıİzmir’de CHP’liler kutlama yaptı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.