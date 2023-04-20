Serel Yereli bikinili poz verdi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Bozdum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat veren bu karakter ile ün kazanan Serel Yereli iddialı paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan güzel isim bikinili pozunu paylaştı.

Bir yaz günü parkta makyaj yaptığı anları paylaşan 27 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına adeta beğeni yağdı.

2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakterine hayat veren Serel Yereli daha sonra oyunculuğu bıraktı.

Londra'ya yerleşen Yereli, müzik alanında eğitim almaya başladı.



