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Serel Yereli'den ayna karşısında seksi pozlar! "Narsisizme hoş geldiniz"

04.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Serel Yereli iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Serel Yereli son verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Serel Yereli'den ayna karşısında seksi pozlar! "Narsisizme hoş geldiniz"

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan Serel Yereli, Türkiye'deki kariyerini bir yana bırakıp müzik üzerine eğitim almaya İngiltere'ye gitmişti.

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Birkaç yıldır Londra'da müzik eğitimine devam eden oyuncu pandemi dolayısıyla 2 senedir Türkiye'ye giriş yapamamıştı.

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Uzun süre sonra ailesini görmek için İzmir'e dönen Yereli ailesiyle zaman geçirip İngiltere'ye döndü. İngiltere dönüşü iddialı pozlarına devam eden genç isim yeni paylaşımlarıyla gündemde.

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Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye gelmişti. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu yine paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
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Instagram'da yaptığı son paylaşımla, ayna karşısında poz veren Yereli, paylaşımına "Narsisizme hoş geldiniz" notunu düştü.
Genç oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Serel Yereli
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