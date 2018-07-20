MAGAZİN

Serel Yereli'den çıplak fotoğrafına gelen eleştirilere olay yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 01:41 | Son Güncelleme

Instagram'da yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen genç oyuncu Serel Yereli, son olarak çıplak bir pozunu paylaşmıştı. Serel Yereli gelen eleştirilere yine ilginç bir fotoğraf ve yorumla yanıt verdi.

Serel Yereli'den çıplak fotoğrafına gelen eleştirilere olay yanıt!

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanındıktan sonra yurt dışına yerleşen Sereli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor. Instagram'dan paylaştığı cüretkar pozlarıyla sık sık magazin sayfalarını süsleyen genç oyuncu Serel Yereli'nin son paylaşımı da olay oldu.

Serel Yereli kendisine gelen eleştirilere ilginç bir fotoğrafıyla Instagram hesabından yanıt verdi. Son olarak dilini aynaya değdirdiği bir fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, 'Bir şeyleri inadına yapmayı gerçekten çok seviyorum' dedi. Gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Yereli, son paylaşımında şu notu yazdı:

"Diken üstünde, rahatsiz bir sekilde yasamak icin fazla güzel olan ülkemde , her zaman insanlarin toplum icerisinde RAHAT oldugunu gormek istedim ... Ben de toplum icinde rahat olmak istedim ... Ama bu rahatligi haketmek icin pozlarimi, gorsel zevkimi, giydiklerimi degistiremem ve kimse de degistirmemeli !!!! Bilmiyorum , çarşaflı olmanın bu kadar nefret uyandırdığı linç yediği bir ülkede doğmuş olsam eminim çarşafı çok seviyor ve sürekli çarşaflı fotoğraflar paylaşıyor olurdum :)))) Bunu ilgi çekmek için yapmıyorum , Sadece çoktan çekmiş olduğum ilgiyi , asi davranışlarıma yönlendiriyorum :)))) Bişeyleri inadına yapmayı gerçekten çoookkkk seviyorum"

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Yereli'nin sosyal medyadan paylaştığı kapı arkasından çekilmiş çıplak fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Soyunmayi medeniyet, hakareti düşünce özgürlüğü sayan zihniyetten nefret ediyorum. Bu arada soyunmak medeniyet olsaydı desene hayvanlar bizden daha medeni.
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