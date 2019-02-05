MAGAZİN

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Ekranlara bir süre veda ederek müzik eğitimi almak için yurt dışına yerleşen Serel Yereli, sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla poz verdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Ekranlara bir süre veda ederek müzik eğitimi almak için yurt dışına yerleşen Serel Yereli, sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla poz verdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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ESPRİ YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Instagram'da üç adet selfie fotoğrafına yer veren 23 yaşındaki güzel, bazıları bulanık görülen karelere, "Gözlerim açıktı ama görüşüm bulanıktı" notunu düşerek, esprili bir göndermede bulundu.

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BAKİRELİK SORUSUNA CEVAP VERMİŞTİ

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inancak mısın sadece soruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Serel Yereli iç çamaşırı bekaret

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