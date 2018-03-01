MAGAZİN

Oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Onu bundan bir buçuk yıl önce rol aldığı bir diziyle tanımıştık. İlk önemli projesinde yan karakterlerden birini canlandırıyordu ama neredeyse başroller kadar ilgi çekti.

Bodrum Masalı ile tanınan ve cesur paylaşımlarıyla hayranları artan Serel Yereli kararını verdi oyunculuğu bıraktı

"Artık beni çekmenize gerek yok"

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Herkes o dizinin bitiminde yeni bir yapımda rol alacağını düşünürken o hayatına bambaşka bir yön verdi.
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Hızlı başladığı ve eğer sürdürseydi son derece parlak bir grafik çizeceği şimdiden belli olan oyunculuk kariyerine daha ilk adımda veda etti.  
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Belki de tahmin ettiniz. Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli'den söz ediyoruz. 22 yaşındaki Yereli, o dizide canlandırdığı Alara karakteriyle dikkat çekmişti.
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Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitti. 
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Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" dedi.
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Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor.
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Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya, Avrupa ülkelerini geziyor.
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İşte genç oyuncunun Instagram'daki kendi paylaşımlarıyla öğrencilik hayatından kesitler. 
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Bodrum Masalı Serel Yereli

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