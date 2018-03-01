Oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor?

Bodrum Masalı ile tanınan ve cesur paylaşımlarıyla hayranları artan Serel Yereli kararını verdi oyunculuğu bıraktı
"Artık beni çekmenize gerek yok"
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Herkes o dizinin bitiminde yeni bir yapımda rol alacağını düşünürken o hayatına bambaşka bir yön verdi.
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Hızlı başladığı ve eğer sürdürseydi son derece parlak bir grafik çizeceği şimdiden belli olan oyunculuk kariyerine daha ilk adımda veda etti.
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Belki de tahmin ettiniz. Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli'den söz ediyoruz. 22 yaşındaki Yereli, o dizide canlandırdığı Alara karakteriyle dikkat çekmişti.
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Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitti.
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Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" dedi.
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Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor.
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Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya, Avrupa ülkelerini geziyor.
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İşte genç oyuncunun Instagram'daki kendi paylaşımlarıyla öğrencilik hayatından kesitler.
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