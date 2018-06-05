MAGAZİN

Serel Yereli kilo aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan oyuncu Serel Yereli, sigarayı bıraktığı için kilo aldığını söyledi. Ünlü oyuncunun son görüntüsü şaşırttı...

Bir süre önce müzik çalışmaları için İtalya'ya giden Serel Yereli son görüntüsü ile şaşırttı.

Eski halinden eser yok!

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Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başaran Serel Yereli, bu sefer de ayna karşısına geçti ve kendini çekti.
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Fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşan Serel Yereli altına şu notu düştü:
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"Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum.
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Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil.
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Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım."
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Serel Yereli gittiği İtalya tatilinden bir video paylaşmıştı. Üzerini çıkaran Serel Yereli'nin "Hava çok sıcaktı, soyundum" sözlerine Demet Akalın tepki göstermişti. Demet Akalın, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı..." yorumunda bulunmuştu.
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Serel Yereli daha önce de Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşmıştı.
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