Serel Yereli sütyensiz paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti

Hayatını Londra’da sürdüren ve koronavirüs günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Serel Yereli cesur kareleriyle beğeni topluyor. Son olarak evinin pencere pervazına oturarak verdiği pozlarla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Yereli, bu defa da Londra’da güzel havanın tadını çıkardı.

Şehirdeki büyük parklardan birine giden ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösteren Yereli, burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Mini şortu ve sütyensiz üstüyle objektiflere poz veren Serel Yereli, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden sevenlerine öpücük gönderdi. Yereli'nin bu paylaşımları takipçilerinin bir kısmının beğenisini toplarken bir kısmı ise sütyensiz hallerinden rahatsız oldu.

Yereli'nin bu paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.



