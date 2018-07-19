MAGAZİN

Serel Yereli yine rahat durmadı! Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Instagram'dan paylaştığı cüretkar pozlarıyla sık sık magazin sayfalarını süsleyen genç oyuncu Serel Yereli, yine rahat durmadı.

Kapının arkasında çıplak poz veren Serel Yereli, paylaştığı bu fotoğrafla tartışma yarattı.

Serel Yereli'den yeni çıplak fotoğraf

1 / 17

Daha önce Bodrum Masalı adlı dizide rol alan ve oyunculuğundan çok sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cüretkar pozlarıyla sık sık magazin sayfalarını süsleyen genç oyuncu Serel Yereli, yine rahat durmadı. Kapının arkasında çıplak poz veren Serel Yereli, paylaştığı bu fotoğrafla tartışma yarattı.
2 / 17

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitmişti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" demişti.
3 / 17

Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor. Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor.
4 / 17

Serel Yereli'nin son paylaştığı çıplak fotoğraf...
5 / 17

Serel Yereli'nin çıplak bir şekilde kapının arkasından verdiği poz olumlu ve olumsuz bir çok yorum aldı.
6 / 17

İşte genç oyuncunun Instagram'daki kendi paylaşımlarıyla öğrencilik hayatından kesitler...
7 / 17

8 / 17

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17

17 / 17

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli selin yereli çıplak

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler

19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Uzan'dan eski aşkı Derin Mermeci'ye: Dövmelere ne oldu Derom!

Cem Uzan'dan eski aşkı Derin Mermeci'ye: Dövmelere ne oldu Derom!

Şivan Perwer’in babası hayatını kaybetti

Şivan Perwer’in babası hayatını kaybetti

Olay iddia: "Aref'i ısıran yılan kobra değil..."

Olay iddia: "Aref'i ısıran yılan kobra değil..."

Sıla, uzlaşmak istemedi

Sıla, uzlaşmak istemedi

Arto'dan kendisini mafyaya şikayet eden Kerimcan'a sert sözler

Arto'dan kendisini mafyaya şikayet eden Kerimcan'a sert sözler

Nevbahar Koç fotoğraf çektirmek için Mert Alaş'ı getirtti!

Nevbahar Koç fotoğraf çektirmek için Mert Alaş'ı getirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.