Serel Yereli'nin üstsüz paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan oyuncu Serel Yereli, tatil için İtalya'ya gitti.
Serel Yereli'nin paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki
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Bir arkadaşı ile birlikte çimlere uzanan Yereli, sıcaktan bunalınca çareyi soyunmakta buldu.
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'Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi' diyen Serel Yereli o anların videosnu Instory'de paylaştı.
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22 yaşındaki oyuncunun paylaşımına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi:
"İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor!!! Bazıları da onun kaç gömlek altı..."
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