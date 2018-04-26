MAGAZİN

Serel Yereli'nin üstsüz paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

22 yaşındaki oyuncu paylaştı, Demet Akalın tepki gösterdi...

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan oyuncu Serel Yereli, tatil için İtalya'ya gitti.

Serel Yereli'nin paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki

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Bir arkadaşı ile birlikte çimlere uzanan Yereli, sıcaktan bunalınca çareyi soyunmakta buldu.
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'Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi' diyen Serel Yereli o anların videosnu Instory'de paylaştı.
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22 yaşındaki oyuncunun paylaşımına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi:

22 yaşındaki oyuncunun paylaşımına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi:
"İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor!!! Bazıları da onun kaç gömlek altı..."
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Bodrum Masalı Serel Yereli demet akalın

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yaşlandığı için kıskanmış,yapacak bir şey yok
Bırakın soyunsun!!!!
her olayın altından bu demet çıkmasa olmaz
Sayın Akalın, Siz bir otorite değilsiniz herkes hakkında yorum yapma lüksünü kendinizde nerden bulabiliyorsunuz? ciddi anlamda bu özgüven patlaması nedir çözemedim biraz sükunette sanki fayda var,,,
SAĞINI SOLUNU AÇAN SANATÇI OLUYOR ARKADAŞ YA...
seni zorla tutan yok Türkiyede kendini özgür hissettiğin yerde yaşa
ne ara italya o kadar ısındı bee
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