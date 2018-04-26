Serel Yereli'nin üstsüz paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki

Bir arkadaşı ile birlikte çimlere uzanan Yereli, sıcaktan bunalınca çareyi soyunmakta buldu.

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'Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi' diyen Serel Yereli o anların videosnu Instory'de paylaştı.