MAGAZİN

Seren ile Demet arasında sular durulmuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Etiler’de yemek yediği mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Gazetecilerle konuşmadan aracına yönelen Akalın’a Seren Serengil’in kendisi için söylediği "Dostluktan ya da merhametten anlayacak son kişidir. Anlasaydı beni hapise attıran avukatla çalışmazdı” sözleri hatırlatıldı.

Seren ile Demet arasında kriz

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Konuyla alakalı konuşmayan şarkıcı;“ Devir değişti. Çelik de değişti. Demet Akalın tamamen değişti!” sözleriyle Serengil’i tiye aldı.
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Ancak Akalın, bu sözlerinden bir kaç dakika sonra, sosyal medyada olayla alakalı bir paylaşımın altına; "Daha çalışamadık bile hanımefendiyle. Alınan kararla uğraşan Nezih Bey’dir. Varsın benden dost olmasın... Herkesin dostu kendine yeter.” yazdı.
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Seren Serengil, Avukat Altın Mirmir’le çalışmaya başladığı için Demet Akalın ile olan arkadaşlığını bitirdiğini açıklamıştı...
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