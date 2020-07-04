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Seren Serengil 2,5 milyona yat aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı ve program sunucusu Seren Serengil, Marmaris’e yat almak için geldi. Satın alma işlemlerini beklerken yemek yiyen Serengil, yatı için 2,5 milyon TL ödedi.

Seren Serengil 2,5 milyona yat aldı

Tatilini denizde geçirmeyi tercih ettiğin belirten Seren Serengil, "Marmaris’i çok seviyorum çocukluğumdan bu yana burada tatile gelirdik zaten burası daha sessiz ve sakin olduğu için tercih ettim, deniz tatilini çok seviyorum her yıl yat kiralıyordum bu yıl artık kendime almanın zamanı geldi diye düşündüm ve tabii ki köpeklerim de var onları da düşünerek aldım. İşlemleri için bekliyorum. Ben Bodrum’cu değilim, teknem şu an da Selimiye’de. Marmaris’e yerleşme düşüncem de var tabii ki" dedi.

Serengil’in aldığı teknenin 21 metrelik lüks motoryat sınıfında ve yaklaşık değeri 2,5 milyon Türk lirası olduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu teknenin satın alma işlemleri bitene kadar yaklaşık 10 gün Marmaris’te kalacağını da belirtti.

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