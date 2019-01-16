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'Seren Serengil bedelini ödedi!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman, önceki gün bir AVM'de arkadaşıyla alışverişteydi.

'Seren Serengil bedelini ödedi!'

Kızı Seren Serengil ile damadı Yaşar İpek’in evliliğine çok sevindiğini belirten Nevin Teoman, "İnşallah Allah nasip ederse torun istiyorum, onlar da benim bu istediğimi biliyor. Onlar da olması için gayret ediyor ama Allah’ın takdiri. Damadımı çok seviyorum hiçbir problemim yok maşallah" dedi.

Kızına karşı cephe alan özel bir grubun olduğunu iddia eden Nevin Teoman, "Bir grup olarak yıpratma politikası yapıyorlar. Seren daha benim karnımdayken bile Türkiye’nin tanıdığı bir çocuk olarak doğdu. Babasını çok genç yaşta kaybettik, tek başıma yetiştirdim. Evladımdan son derece memnunum, hiç başımı önüme eğdirecek şeyler yapmadı. Tabii ki yanlış arkadaşlıklar, yanlış evlilikler yaptı ama bunun zararı bizeydi, başkalarına değil. Onlar bize göre değildi, biz onlara göre değildik. Bunun bedelini Seren ödedi, ben ödedim. Bizim kendimizden başka kimseye zararımız olmaz. Ama yanlışları da söyleriz" ifadelerini kullandı. (Gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Nevin Teoman

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