Seren Serengil: “Bir kadın olarak şiddet gördüm Can Tanrıyar’dan”

Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Serengil, “Maalesef sonraki durağı bendim. Bana da aynı şiddeti uygulamak istedi. Şu anda tüm belgeleri sundum. Bir kadın olarak şiddet gördüm Can Tanrıyar’dan. Tabii ki susmadım. Susmayacağım da” dedi. Sunucu Seren Serengil’in yapımcı Can Tanrıyar’a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Seren Serengil ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada yapılan kimlik sorgusunda sanık Seren Serengil, sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 10 bin TL olduğunu söyledi.

“Bana da aynı şiddeti uygulamak istedi”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Seren Serengil, “Petek Dinçöz’ün de Cumhurbaşkanına seslenişi vardı, Can Tanrıyar ile alakalı. Petek Dinçöz’ün annesinin söylediği. Barda kendisine mesaj attığını söylemişti. Petek Dinçöz, kendisinden ayrılmak istemişti. Haklı bir şekilde. Petek Dinçöz’ün ifadesine göre, onu bitirmek, karalamak, çalıştırmamak için elinden geleni yaptı. Maalesef sonraki durağı bendim. Bana da aynı şiddeti uygulamak istedi. Şu anda tüm belgeleri sundum. Bir kadın olarak şiddet gördüm Can Tanrıyar’dan. Tabii ki susmadım. Susmayacağım da. Bu şekilde birilerinin bu kişiye dur demesi gerekiyor çünkü” ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar ‘müşteki’, Seren Serengil ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Serengil’in sosyal medya hesabından ‘bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz’ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar’dır’ şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

Sözlerin müşteki Tanrıyar’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil’in ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.