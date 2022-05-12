Seren Serengil bu sefer Sinan Akçıl'ın memelerine taktı! "Şişman şişman olmuş"

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi ama evlilikleri uzun sürmedi. İkinci kez boşanan Akçıl ve Kıratlı, mahkeme sonrası basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı. Burcu Kıratlı, "Bir şey söylemeyeceğim. Açıkçası şu an hissizim. Pek de bir şey söylemeye gerek yok. İki boşanma... Biraz fazla cesuruz" dedi.

Haberi Söylemezsem Olmaz programında yorumlayan Seren Serengil Sinan Akçıl'ın son haline taktı. Seren Serengil Sinan Akçıl'ın son haline "İyice şişmanlamış, Nuri Alço'nun o tiplemelerine benzemiş. Şişman şişman olmuş etli etli ay o estetikler de yüzünde çok kötü duruyor. Boynu yok..." yorumunu yaptı.

Seren Serengil hızını alamayınca Sinan Akçıl ile ilgili "Hafif memeleri çıkmış, şişkolaştı. Prens gibi bir çocuktu" dedi.





