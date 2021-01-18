Seren Serengil'den ameliyat açıklaması! 'Eğer kilo alırsam...'

Zayıflamak için iki kere mide ameliyatı olan ve sağlığını kaybeden Seren Serengil 46 kiloya düştü. Yakalandığı dumpign sendromu nedeniyle sürekli zayıflayan Seren Serengil, hafta sonu tatili için sevgilisi Mustafa Tohma ve arkadaşları ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ne gitti. 'Ameliyat olmazsam yaza çıkamayabilirim' diyen Serengil'e takipçileri yorum yağdırdı.

Zayıflığıyla korkutan Serengil daha sonra bir açıklama yaptı ve sağlığıyla ilgili şunları söyledi:

"2.5 kilo aldım ve çok iyi hissediyorum. Ama yine de tekrarlıyorum obez olmayanlar bu ameliyatı olmasınlar. Diyet ve sporla gayet güzel kilo verebilirsiniz. Ben gerçekten çok zor günler geçirdim. Hala da tam bitmedi ama toplamda bir 5 kilo aldığımda her şey normale dönecek. Ameliyatı soranlar var; doktor eğer kilo alırsam gerek kalmayacak dedi."



