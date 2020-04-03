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Seren Serengil'den darp skandalına cevap! 'Tamamı kurgu olan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Özbek uyruklu yardımcısını koronavirüsten şüphelendiği için darp edip ormanlık alana attığı iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Seren Serengil konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seren Serengil'den darp skandalına cevap! 'Tamamı kurgu olan...'

Seren Serengil hakkında, yabancı uyruklu yardımcısını 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun' diyerek darp ettiği ve ormana götürerek bıraktığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Seren Serengil hakkında şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp ormana attıSeren Serengil hakkında şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp ormana attı

Seren Serengil skandal iddialara açıklama yaptı.

Serengil'in açıklamaları şöyle:

Tamamı kurgu olan bu komik bilinçli düzenlenmiş iftira ile ilgili açıklamam budur yarın kendi programımda konuyla ilgili açıklamamı yapacağım... Hala kötülük ve iftiralarina devam eden grubun kurgulamış olduğu ve bu kadını kullandığı düşünülmektedir burada bir kişi degil birkaç kisi vardir bununla ilgili savcılık sikayetlerimizi yaptik bu konuyu çarpitarak farkli şekilde varmis olmuş gibi yansıtan bizimle uzun bir sureçtir uğraşan basın yayın organlarıyla ilgili de savcılık sikayetlerimiz yaptik sevenlerimin bu haberlere uzulmemesini bunlara itibar etmemelerini rica ederim bugün yayinda görüşürüz sevgiler❤


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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil, hizmetli, darp,

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