Seren Serengil'den Emrah iddiası! "Üvey abi paraları alıp..."

Ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan İpek, oynadığı reklamda "Emrah koş arabanı çiziyorlar" ifadeleri yerine yapılan küfürlü montaj videolarının kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve videoları kaldırttı. Bu konu Söylemezsem Olmaz masasında konuşulurken bir dönem Emrah ile aşk yaşadığı iddia edilen Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu.

Seren Serengil Emrah'ın çocuk oyuncu olduğu dönemde annesiyle görüştürülmediğini anlatarak şunları iddia etti:

"Büyüyene kadar annesinden ayrı kaldı. Annesine 15-16 yaşlarında, o süreçte beraber olduğumuz bir süreçti. Çok büyük paralar kazanıyordu ama Emrah'a verilmiyordu. O dönem abisi sanıyorum sonra öldü o üvey abi çalıştırdı Emrah'ı. Abi uzaklaştırdı anneyle. Paralar onlara gelsin diye."

Emrah'ın annesi ise canlı yayın sırasında bir mesaj atarak "Ben Emrah'ı hiçbir zaman bırakmadım" dedi.

AŞK YAŞADILARI MI?

Seren Serengil Emrah ile aşk iddialarını da yalanlayarak "Bana küs haklı. Onları çok özledim. Çok seviyorum Emrah'ı" dedi.



