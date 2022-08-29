Seren Serengil'den evlilik hazırlığındaki Chloe Loughnan'a olay yanıt: "Kız, Serdar Ortaç'ı bir güzel kullandı!"

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga'nın magazin yorumculuğu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Programda ele alınan konulardan biri de Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile Fergus Hennessy'in evlilik hazırlığı yapması oldu. Arto ve Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülenen hem Serdar Ortaç hem de Chloe Loughnan - Fergus Hennessy çiftine ilişkin olay açıklamalarda bulundu.

"SERDAR HEP CHLOE'Yİ POHPOHLADI"

2019'da sona eren Chloe Loughnan - Serdar Ortaç evliliğine ilişkin ilk açıklama Bircan Bali'den geldi.

Bircan Bali yaptığı açıklamada "Ben Chloe'nin Serdar'ın onu öperken çekildiği bir pozunu sosyal medyada yayınladığını hatırlamuyorum. Hep Serdar, Chloe'yi pohpohladı." ifadelerini kullandı.

Arto'nun "Serdar sizce Chloe'yi iyi sevdi mi?" demesi üzerine Seren Serengil dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"SERDAR ORTAÇ SEVDİ DE CHLOE SEVMEDİ"

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, Serdar Ortaç'ın Chloe'yi sevdiğini fakat onun Serdar'ı sevmediğini söyledi. Arto'nun "İlişki boyunca kız çok yalnız kaldı. Baba - kız gibiydiler" demesi üzerine Seren Serengil dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SERDAR ORTAÇ'IN GERİLEME DÖNEMİ CHLOE İLE BAŞLADI"

Seren Serengil 2019 yılında sona eren Chloe Loughnan - Serdar Ortaç aşkına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Serdar son derece şevkat gösterdi bu kıza. Bence Serdar'ın gerileme dönemi bu kızla beraber başladı. Bu kızı ünlü edeceğim diye yapmadığını bırakmadı. Kliplerde oynattı. Kız bunu bir güzel kullandı. Serdar hastalandı, kız gitti."

