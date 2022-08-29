MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'den evlilik hazırlığındaki Chloe Loughnan'a olay yanıt: "Kız, Serdar Ortaç'ı bir güzel kullandı!"

Seren Serengil'den evlilik hazırlığındaki Chloe Loughnan'a olay yanıt: "Kız, Serdar Ortaç'ı bir güzel kullandı!"

29.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga; Söylemezsem Olmaz magazin programında Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile Fergus Hennessy'in evlilik hazırlığını ele aldı. Seren Serengil ve Arto'nun yaptığı açıklama programa damga vurdu. Son dönemde 'Valla' şarkısıyla adından söz ettiren Seren Serengil, ünlü şarkıcının özverisine karşın Chloe Loughan'ın onu bir güzel kullandığını ve Serdar Ortaç hastalandıktan sonra gittiğini söyledi.

Seren Serengil'den evlilik hazırlığındaki Chloe Loughnan'a olay yanıt: "Kız, Serdar Ortaç'ı bir güzel kullandı!"

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga'nın magazin yorumculuğu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Programda ele alınan konulardan biri de Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile Fergus Hennessy'in evlilik hazırlığı yapması oldu. Arto ve Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülenen hem Serdar Ortaç hem de Chloe Loughnan - Fergus Hennessy çiftine ilişkin olay açıklamalarda bulundu.

aaa,53

69

"SERDAR HEP CHLOE'Yİ POHPOHLADI"

2019'da sona eren Chloe Loughnan - Serdar Ortaç evliliğine ilişkin ilk açıklama Bircan Bali'den geldi.

Bircan Bali yaptığı açıklamada "Ben Chloe'nin Serdar'ın onu öperken çekildiği bir pozunu sosyal medyada yayınladığını hatırlamuyorum. Hep Serdar, Chloe'yi pohpohladı." ifadelerini kullandı.

Arto'nun "Serdar sizce Chloe'yi iyi sevdi mi?" demesi üzerine Seren Serengil dikkat çeken bir yorumda bulundu.

96

"SERDAR ORTAÇ SEVDİ DE CHLOE SEVMEDİ"

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, Serdar Ortaç'ın Chloe'yi sevdiğini fakat onun Serdar'ı sevmediğini söyledi. Arto'nun "İlişki boyunca kız çok yalnız kaldı. Baba - kız gibiydiler" demesi üzerine Seren Serengil dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

df

"SERDAR ORTAÇ'IN GERİLEME DÖNEMİ CHLOE İLE BAŞLADI"

Seren Serengil 2019 yılında sona eren Chloe Loughnan - Serdar Ortaç aşkına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Serdar son derece şevkat gösterdi bu kıza. Bence Serdar'ın gerileme dönemi bu kızla beraber başladı. Bu kızı ünlü edeceğim diye yapmadığını bırakmadı. Kliplerde oynattı. Kız bunu bir güzel kullandı. Serdar hastalandı, kız gitti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasemin Özilhan'dan manidar paylaşım! "Hala güveniyorum, iyi ki..."Yasemin Özilhan'dan manidar paylaşım! "Hala güveniyorum, iyi ki..."
Cem Yılmaz ve Ege'den askerlik fotoğrafı! Cem Yılmaz'ın yorumu dikkat çektiCem Yılmaz ve Ege'den askerlik fotoğrafı! Cem Yılmaz'ın yorumu dikkat çekti
Müjde Ar'dan Gülşen açıklaması: Tüm kamuoyuna gözdağıdırMüjde Ar'dan Gülşen açıklaması: Tüm kamuoyuna gözdağıdır
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Serdar Ortaç Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Chloe Loughnan altın fiyatlarında son durum magazin ünlü şarkıcı altın fiyatlarında son durum ne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

Tarzı ve utangaç halleri dikkat çekti

Tarzı ve utangaç halleri dikkat çekti

Kaza yerine ilk o koşmuştu! Tatlıses'ten oğluna sert sözler

Kaza yerine ilk o koşmuştu! Tatlıses'ten oğluna sert sözler

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

İlginizi Çekebilir

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.