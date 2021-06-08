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Seren Serengil'den kötü haber! | Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Dumping Sendromu nedir?

08.06.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV’de “Söylemezsem Olmaz” sabah programında sunuculuk yapan Seren Serengil, tekrar hastaneye kaldırıldı. Mide ameliyatı geçirdikten sonra uzun bir süredir sağlık sorunları ile ilgili büyük sıkıntılar yaşayan Seren Serengil’den dün sabaha karşı kötü haber geldi. Kötü haberi, Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma verdi.

Gerek sabah programında söyledikleri gerekse de İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardaki photoshoplarla gündeme gelen Seren Serengil, bir süredir mücadele ettiği Dumping Sendromu’nun sıkıntılarını yaşıyor. Dün sabah karşı saat 05:30 civarında ağrılarının artması sonucu hastaneye kaldırılan Serengil, acil şekilde ameliyata alındı.

Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl?

Bir süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), hastaneye kaldırıldı.

"SAFRA KESESİ ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA"

"SAFRA KESESİ ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA"
Acil olarak ameliyata alınan Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tohma, "Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri de atlatacak." ifadelerini kullandı.

"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"

"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"
Serengil, daha önce yaptığı açıklamada, "46 kiloya düştüm. Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

3,5 AYDA 25 KİLO

3,5 AYDA 25 KİLO
2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi.
Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

DUMPING SENDROMU NEDİR?
Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir.
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Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV Seren Serengil
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