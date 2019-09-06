Seren Serengil’den küs olduğu Demet Akalın’a gönderme!

Uzun yıllardır dost olan Demet Akalın ve Seren Serengil, geçtiğimiz yıl birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmış ve küsmüştü. Seren Serengil, kendisini hapse attıran Gülben Ergen’in avukatı altın Mimir ile çalışmaya başlayan Demet Akalın’ı affetmemişti. Demet Akalın da Okan Kurt ile boşandığı dönem Seren Serengil’in kendisinin yanında olmadığını söylemişti.

Bir süredir küs olan eski yakın arkadaşlardan Seren Serengil, bugün yaptığı paylaşımla Demet Akalın’a gönderme yaptı. Demet Akalın’ın yeni saç stiline gönderme yapan Seren Serengil, 2 yıl önceki fotoğrafını yayınlayarak “Her ne kadar insanlar yeni yeni yapmaya başlasa da iki yıl önce saçlar böyleymiş.” yazdı. Serengil, daha sonra yazdıklarını sildi.

Demet Akalın(2019)-Seren Serengil(2017)



