Seren Serengil’den MHP'li eski vekile: Bizi sokağa dökersiniz...

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın sözleri günlerdir gündemde. Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" diyen Ahmet Çakar'a bir tepki de Seren Serengil'den geldi.

Gülşen'in kıyafetlerine dair yaptığı sert eleştirilerle dikkat çeken Seren Serengil eski vekile seslendi. Serengil konuşmasında şunları söyledi:

"ÖRÜMCEK BEYİNLERDEN..."

"Burası İran değil ki çok eski dönemlerde onlar da böyle değillerdi. İran dememin sebebi diktatörlük ve burada böyle bir kadına tamamen kafanızdaki normlara getirmek gibi bir şey olamaz bizi sokağa dökersiniz. Siz gerideki örnek alıyorsunuz. Bir daha söylüyoruz bizim kıyafetimize, müziğimize... Yavaş yavaş farkına varıyoruz. Farkına vardığımız zaman doğru şeyler olmaz. Örümcek beyinlerden müziğe de sekte vurulmaya çalışıldığını hissediyorum."

Seren Serengil konuşmasının devamında "Her bir partiden örümcek kafa çıkabiliyor.

