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Seren Serengil'den Safiye Soyman'ın 'aldatma' sözlerine tepki: "Bana fotoğraf atın, yayınlayacağım"

23.05.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Safiye Soyman'ın 'aldatma' sözleri masaya yatırıldı. Soyman'ın "Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa yapsın" cümlesini yanlış bulduğunu açıklayan Serengil'in "Safiye çaresiz olduğu için böyle bir şey söylüyor" yorumunda bulunması dikkat çekti.

Seren Serengil'den Safiye Soyman'ın 'aldatma' sözlerine tepki: "Bana fotoğraf atın, yayınlayacağım"

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında Safiye Soyman'ın 'Erkek aldatabilir' sözleri olay oldu. Soyman'ın "Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa yapsın" cümlesi yorumlanırken, Seren Serengil, kadınların Türkiye şartlarında daha fazla şansı olduğunu ifade etti.

SEREN SERENGİL'DEN 'ALDATMA' TEPKİSİ!

Seren Serengil, "Faik Bey'i ve Safiye'yi çok seviyorum. Safiye çaresiz olduğu için böyle bir şey söylüyor" yorumunda bulunurken, "Erkeklerin doğasında böyle bir şey var" ifadelerini kullandı.

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"GENİŞ DÜŞÜNEN BİR KADIN OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Soyman'ın sözlerini "Benim haberim yoksa gururumu ayaklar altına almazsa aldatabilir" şeklinde yorumlayan Arto da, Safiye Soyman hakkında "Normalde böyle bir kadın olduğunu asla düşünmüyorum, böyle geniş düşündüğünü sanmıyorum." dedi.

"KADIN SENİ ALDATIRSA NE DÜŞÜNÜRSÜN?"

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Erkeklere "Çaktırmadan kadın seni aldatırsa ne düşünürsün?" şeklinde soru yönelten Serengil, kadına ve erkeğe göre durumun değiştiğini söylerek "Bir adam sevgilisini aldatıyorsa mutlaka 'O bana yapar mı?' sorusu aklına gelmeli" dedi.

"BAŞKASININKİ TATLI GELMESİN"

"Bir kadının erkekten Türkiye şartlarında çok daha fazla şansı var" diyen Seren Serengil, aldatanlara tepki olarak "Herkes kendininkine baksın, bir başkasınınki size tatlı gelmesin" ifadesini kullandı.

"BANA FOTOĞRAF ATIN, YAYINLAYACAĞIM"

Serengil, ayrıca aldatan kişiler ile ilgili önemli bir duyuruda daha bulunarak "Kim kimi aldatıyorsa bana fotoğraf atın, yayınlayacağım" açıklamasında bulundu.

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Seren Serengil
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