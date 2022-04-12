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  4. Seren Serengil'den yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan'a: Sarık takmak gerekiyor mu?

Seren Serengil'den yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan'a: Sarık takmak gerekiyor mu?

12.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz konuğu olan Meriç Erkan değişimiyle ilgili Seren Serengil'in sorularını yanıt verdi. Dine dönen Meriç Erkan sarık takmanın ve şalvar giyinmenin daha çok sevap olduğunu söyledi.

Seren Serengil'den yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan'a: Sarık takmak gerekiyor mu?

Söylemezsem Olmaz konuğu olan Meriç Erkan hayatındaki değişime dair açıklamalar yaptı. Seren Serengil "Günahkar hareketlerim doğru değilmiş. O zaman dans ediyordunuz. Dans etmek günah mı?" mı deyince adını Mahmut yapan Meriç Erkan "Ortama gidiyorduk" dedi.

Meriç Erkan konuşmasının devamında ise "Ortam rabbimin istemediği ortamlar. İslamiyete aykırı" dedi.

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"KAFANIZDAKİ SARIK MI?"

Seren Serengil bir diğer sorusunda ise "Kafanızdaki sarık mı? Ben dini bütün olmak istedim dinimin şartlarını uygulamak istiyorum bunun için illa adımı değiştirmem, erkek olduğunda sarık tatmak gerekiyor mu? Neden böyle?" sorusunu sordu.

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Bir döneme damga vuran isim ise "Ben peygamberimizin isimlerinden birini almak istedim. Kuran'dan bir ismim olsun istedim. Bunu takmıyor birisi ibadetini yapıyor rabbim onu alır cennetine. Böyle giyinmek daha büyük sevap yaratıyor" yanıtını verdi.


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Seren Serengil
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