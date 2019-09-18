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Seren Serengil'den Yaşar İpek-Yağmur Sarnıç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Yaşar İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç'la aynı teknede görüntülendiği idda edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Yaşar İpek'n boşanma sürecinde olduğu Seren Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Seren Serengil'den Yaşar İpek-Yağmur Sarnıç açıklaması

Seren Serengil ile geçtiğimiz yıl evlendiği Yaşar İpek, boşanma kararı verdi. Boşanma sonrası iki taraftan da birçok iddia ortaya atılırken, Seren Serengil bu zorlu süreçte bebeğini kaybetmişti.

Seren Serengil, bebeğini kaybetmesinin ardından avukatı Esennur Ezgi ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma sürecinde kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YAŞAR İPEK'E ZORLAMA HAPSİ

Seren Serengil'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsi aldığı Serengil'in avukatı tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

YAŞAR İPEK İLE YAĞMUR SARNIÇ TATİLE Mİ ÇIKTI?

Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atılmıştı. Yaşar İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç'la aynı teknede görüntülendiği iddia edilmişti.

İddiaya göre; Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıkmıştı. İkilinin beraber tatile çıkmasının da sosyal medya paylaşımları ele verdiği konuşulmuştu.

SEREN SERENGİL'DEN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç sessizliğini korurken, Seren Serengil'den açıklama geldi. Kendi adının Yaşar İpek'in hayatına giren kadınlar ile yan yana kullanılmamasını dile getiren Serengil, şu ifadeleri kullandı:
Değerli basın mensupları; Yaşar İpek ile olan evliliğim gördüğüm şiddet üzerine çocuğumu kaybettiğim gün benim için tamamen sona ermiştir. Bu süre zarfında hakaretler, tehditler aileme ve bana sözlü ve yazılı şiddetler uygulanmıştır. Dolayısıyla sevgimi ve saygımı çocuğumu kaybettiğim süre içerisinde o da kaybetmiştir.

Bizim davamız çekişmeli olarak süreceği için uzun bir yolculuk bizi beklemektedir. Herkesin bilmesini isterimki bu durumu tercih eden taraf ben değilim. Bu süre içerisinde karşı tarafa değil, kendime olan saygımdan dolayı sadakat kurallarına bağlı olarak yaşayacağım. Karşı tarafın buna uyup uymaması ve hayatındaki kadınlar beni ilgilendirmemektedir. Herkesin ahlakı ve kendi vicdanı kendisine aittir.

"ACILARIMIN TAZE OLDUĞU BUGÜNLERDE..."

Bu sebeplerden dolayı kendisinin hayatına giren kadınların benim adım ile aynı haberde anılması ve bu konular ile bu insanlara hizmet etmemi sanırım siz de vicdani bulmazsınız. Acılarımın taze olduğu bugünlerde beni Yaşar İpek ve çevresindeki herkesten muaf tutmanızı ve azad etmenizi rica ediyorum, teşekkürler. Seren Serengil...

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Seren Serengil Seren Serengil ve Yaşar İpek Yaşar İpek-Yağmur Sarnıç

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