Seren Serengil'den Yaşar İpek-Yağmur Sarnıç açıklaması

SEREN SERENGİL'DEN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç sessizliğini korurken, Seren Serengil'den açıklama geldi. Kendi adının Yaşar İpek'in hayatına giren kadınlar ile yan yana kullanılmamasını dile getiren Serengil, şu ifadeleri kullandı:

Değerli basın mensupları; Yaşar İpek ile olan evliliğim gördüğüm şiddet üzerine çocuğumu kaybettiğim gün benim için tamamen sona ermiştir. Bu süre zarfında hakaretler, tehditler aileme ve bana sözlü ve yazılı şiddetler uygulanmıştır. Dolayısıyla sevgimi ve saygımı çocuğumu kaybettiğim süre içerisinde o da kaybetmiştir.

Bizim davamız çekişmeli olarak süreceği için uzun bir yolculuk bizi beklemektedir. Herkesin bilmesini isterimki bu durumu tercih eden taraf ben değilim. Bu süre içerisinde karşı tarafa değil, kendime olan saygımdan dolayı sadakat kurallarına bağlı olarak yaşayacağım. Karşı tarafın buna uyup uymaması ve hayatındaki kadınlar beni ilgilendirmemektedir. Herkesin ahlakı ve kendi vicdanı kendisine aittir.

"ACILARIMIN TAZE OLDUĞU BUGÜNLERDE..."

Bu sebeplerden dolayı kendisinin hayatına giren kadınların benim adım ile aynı haberde anılması ve bu konular ile bu insanlara hizmet etmemi sanırım siz de vicdani bulmazsınız. Acılarımın taze olduğu bugünlerde beni Yaşar İpek ve çevresindeki herkesten muaf tutmanızı ve azad etmenizi rica ediyorum, teşekkürler. Seren Serengil...

