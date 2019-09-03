Seren Serengil'den yeni hamle! Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açıldı

Riskli hamileliği nedeniyle bütün olumsuzluklardan uzak durmaya Seren Serengil'in başına gelmeyen kalmamış, küfür ve hakaret içeren bir ses kaydı ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemişti.

Riskli hamilelik döneminde eşi Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü itiraf eden Seren Serengil, 6 haftalık bebeğini kaybederek 4. kez düşük yaptı. Serengil'in bebeğini kaybetmesinin ardından ortaya çıkan fotoğraflar ise yürek burktu.



Dördüncü kez bebeğini kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğulan Seren Serengil'in yanında olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu , onun gece bir oyuncak bebekle uyurken fotoğrafı paylaştı. Serengil'in bu görüntüsü ise yürek burktu.

Eşi Yaşar İpek ile zorlu bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, bebeğini kaybetmesinin ardından bundan sonrası ile avukatının ilgileneceğini şu sözlerle duyurmuştu:

''Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum annemden kendisini bu insanlara muhatap ettiğim için özür diliyorum gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum.. Kadına şiddetin en ağırını yaşadım çocuğumu kaybettim hayattan derslerimi aldım gidiyorum. Bundan sonrası avukatım @esennurezgi ve yüce yargıda...''