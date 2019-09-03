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Seren Serengil'den yeni hamle! Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Bebeğini kaybeden Seren Serengil'in ortaya çıkan fotoğrafları yürekleri dağladı. Yaşar İpek'e hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Seren Serengil'den yeni hamle! Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açıldı

Riskli hamileliği nedeniyle bütün olumsuzluklardan uzak durmaya Seren Serengil'in başına gelmeyen kalmamış, küfür ve hakaret içeren bir ses kaydı ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemişti.

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Riskli hamilelik döneminde eşi Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü itiraf eden Seren Serengil, 6 haftalık bebeğini kaybederek 4. kez düşük yaptı. Serengil'in bebeğini kaybetmesinin ardından ortaya çıkan fotoğraflar ise yürek burktu.

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Dördüncü kez bebeğini kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğulan Seren Serengil'in yanında olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu , onun gece bir oyuncak bebekle uyurken fotoğrafı paylaştı. Serengil'in bu görüntüsü ise yürek burktu.

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Eşi Yaşar İpek ile zorlu bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, bebeğini kaybetmesinin ardından bundan sonrası ile avukatının ilgileneceğini şu sözlerle duyurmuştu:

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''Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum annemden kendisini bu insanlara muhatap ettiğim için özür diliyorum gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum.. Kadına şiddetin en ağırını yaşadım çocuğumu kaybettim hayattan derslerimi aldım gidiyorum. Bundan sonrası avukatım @esennurezgi ve yüce yargıda...''

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Seren Serengil'in sosyal medyada bir paylaşım ile ''Bundan sonrası avukatım ve yüce yargıda'' demesinin üzerine Serengil'in avukatından şu açıklama geldi:

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''Müvekkilim Sn Seren Serengil, eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetleri yüzünden bebeğini kaybetmiş olup, bu vahim olaya sebep olan eşi Yaşar İpek hakkında yasal işlemler için Çağlayan Adliyesi'ndeyim.

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Müvekkilim adeta cinayete maruz kalmış şekilde psikolojik şiddet uygulanarak bebeğini kaybetmişken annelik haklarını elinden alan eşi Yaşar İpek hala müvekkilime şiddet uygulamaktadır. Yaşar İpek ile ilgili tazyik hapsi talebinde bulunulmuştur.''

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