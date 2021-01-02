Seren Serengil'e bir darbe de annesinden geldi!

Geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle hızla kilo kaybeden ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil şu sıralar zor günler geçiriyor.

Yeniden sağlığına kavuşabilmek için ameliyat olmaya hazırlanan Serengil, geçtiğimiz gün sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına gözyaşlarıyla veda etmişti.

Yılbaşı gecesini ailesiyle birlikte geçiren Serengil, annesiyle sorun yaşadı. Anne Nevin Serengil, kızının yıllardır küs olduğu Gülben Ergen’in albümünü beğenince olanlar oldu.

TAKİBİ BIRAKTI

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği günlerde annesinin bu hareketiyle sarsılan Seren Serengil, bu hatayı affetmedi. Başarılı sunucu annesine olan tepkisini, sosyal medya hesabından takipten çıkarak gösterdi.



