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Seren Serengil'e Hatice'den destek geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

Eşi Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen ve bir aylık hamile olan Seren Serengil'e şarkıcı Hatice'den destek geldi.

Seren Serengil'e Hatice'den destek geldi

Seren Serengil, boşanmak için mahkemeye başvurduğu Yaşar İpek'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylemiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Serengil eşinin bu açıklamalarından sonra kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği görüntüleri paylaşmıştı.

Tüm bu olaylardan sonra hastaneye kaldırılan ve düşük tehlikesi yaşayan Serengil'e şarkıcı Hatice'den destek paylaşımı geldi.

"İŞTE BİZ BÖYLEYİZ"

Hatice sosyal medya hesabından sanat dünyasından bir insana uygulanan şiddete sessiz kalındığını yazarak isyan etti.

Hatice,"İşte biz böyleyiz! Her şeyi herkesi paylaşır hatta suyunu çıkarırız ama mağdur olan bu kez güçlü bir kadın ise üstesinden gelir diyerek suskunluğumuzu koruruz! Hele ki bir de sanat camiasından ise. Çünkü biz mağdurun yanında olup gücümüzü göstermeyi çok severiz. Peki bu güçlü bir insan ise neden es veriyoruz, düşünüyoruz, atlatır diyoruz? Unutmayın her acı kendi içinde büyür büyür büyür... Her şey maddiyat değil hele ki bu kadın karnında bir can bir melek taşıyorsa! Benim için her hamile kadın bir Havva annemizdir. Hiç bir şey için değilse bile buna hürmeten saygı duyalım! Seren'im geçmiş olsun. Dilerim evladın ve sen hep mutlu olursunuz en sağlıklı şekilde" notuyla duygularını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Seren Serengil ve Yaşar İpek Hatice

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