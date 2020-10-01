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Seren Serengil'e şok! Yardımcısını darp ettiği iddiasıyla dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Seren Serengil'e yardımcısını darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Seren Serengil hakkında, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Seren Serengil'e şok! Yardımcısını darp ettiği iddiasıyla dava açıldı

Şarkıcı Seren Serengil yine bir davayla gündemde... Ünlü şarkıcı hakkında Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Gulnoza Mamatova'nın, şüpheli Seren Serengil'in evinde hizmetçi olarak çalıştığı anlatıldı. Müşteki Mamatova'nın 28 Mart 2020'de Serengil'den bir günlük izin istemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, Serengil'in izin vermemesi üzerine müşteki Mamatova'nın "istifa ettiğini" söylediği aktarıldı. İddianamede, bunun üzerine sanık Seren Serengil'in sinirlenerek müştekinin arkasından gidip saçını çektiği ve vücudunu tekmelediği ifade edildi.

TARTIŞTIĞI YARDIMCISINI ARACIYLA BEYKOZ'A BIRAKTI

Daha sonra aynı evde bulunan ve Serengil'in menajeri olan Mustafa Tohma'nın tarafları sakinleştirdiğine yer verilen iddianamede, sanık Serengil ve menajerinin istifa eden müştekiyi araçla Beykoz'da cadde üzerine bıraktıkları anlatıldı.
İddianamede, müştekinin olayın yaşanmasından bir gün sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu aktarılarak, bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede yer verilen ve Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu belirtildi. Söz konusu raporda ayrıca, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiğine yer verildi.

SEREN SERENGİL İDDİALARI REDDETTİ

Soruşturma aşamasında savunması alınan sanık Seren Serengil, "Olay gününde evde müştekinin izin isteyip dışarı çıkmak istemesi üzerine aralarında sözlü münakaşa yaşandığı, ancak kesinlikle şiddet olayı geçmediği, kimseye fiziksel temasta bulunmadığı ve olayın kurgudan ibaret olduğu" iddiasında bulundu.

Müşteki Mamatova'nın beyanı ve bunu doğrular nitelikteki adli tıp raporunun birlikte değerlendirildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Serengil'in olay günü yaşanan tartışma neticesinde müştekinin arkasından giderek saçlarını çekmek ve sırtına tekme atmak suretiyle "basit yaralama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak tarafların uzlaşmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Seren Serengil, 3 Kasım'da bu mahkemede hakim karşısına çıkacak. (AA)

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