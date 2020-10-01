Seren Serengil'e şok! Yardımcısını darp ettiği iddiasıyla dava açıldı

Şarkıcı Seren Serengil yine bir davayla gündemde... Ünlü şarkıcı hakkında Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Gulnoza Mamatova'nın, şüpheli Seren Serengil'in evinde hizmetçi olarak çalıştığı anlatıldı. Müşteki Mamatova'nın 28 Mart 2020'de Serengil'den bir günlük izin istemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, Serengil'in izin vermemesi üzerine müşteki Mamatova'nın "istifa ettiğini" söylediği aktarıldı. İddianamede, bunun üzerine sanık Seren Serengil'in sinirlenerek müştekinin arkasından gidip saçını çektiği ve vücudunu tekmelediği ifade edildi.

TARTIŞTIĞI YARDIMCISINI ARACIYLA BEYKOZ'A BIRAKTI

Daha sonra aynı evde bulunan ve Serengil'in menajeri olan Mustafa Tohma'nın tarafları sakinleştirdiğine yer verilen iddianamede, sanık Serengil ve menajerinin istifa eden müştekiyi araçla Beykoz'da cadde üzerine bıraktıkları anlatıldı.

İddianamede, müştekinin olayın yaşanmasından bir gün sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu aktarılarak, bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.