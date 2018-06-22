Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!

İlk olarak evlilik tarihini haziran ayı olarak duyuran ikili sonrasında bir sürpriz yapmış ve birlikte çıktıkları Fransa tatilinde nikah masasına oturmuştu.

O zamandan bu yana muhabirlerin yoğun ilgisi altında olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, çıktıkları tatilde görüntülenmiş ve fazla kilolarıyla gündeme gelmişti.

SEREN’DEN ARDI ARDINA GELEN PAYLAŞIMLAR…

Bu görüntülerin sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapan Seren Serengil servis edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek kilolu olmadıklarını iddia etti.

İşte Serengil’in eşi Yaşar üzerinden yaptığı son paylaşım…





