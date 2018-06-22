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Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Selülitli ve göbekli fotoğrafları çıktıktan sonra çok sinirlenen Seren Serengil hızını alamadı. Seren Serengil Yaşak İpek'in fotoğrafını paylaşarak bakın ne dedi

Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!

İlk olarak evlilik tarihini haziran ayı olarak duyuran ikili sonrasında bir sürpriz yapmış ve birlikte çıktıkları Fransa tatilinde nikah masasına oturmuştu.

O zamandan bu yana muhabirlerin yoğun ilgisi altında olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, çıktıkları tatilde görüntülenmiş ve fazla kilolarıyla gündeme gelmişti.

Seren Serengil 'kilolu fotoğrafları' için görümcesine ateş püskürdüSeren Serengil 'kilolu fotoğrafları' için görümcesine ateş püskürdü

SEREN’DEN ARDI ARDINA GELEN PAYLAŞIMLAR…

Bu görüntülerin sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapan Seren Serengil servis edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek kilolu olmadıklarını iddia etti.

İşte Serengil’in eşi Yaşar üzerinden yaptığı son paylaşım…

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

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