Seren Serengil, Gülben'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Star TV'de Duymayan Kalmasın programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i konuk etmesiyle ilgili konuştu. Seren, "Seda ablayı eleştiriyorum" diyerek Seda Sayan'ı sosyal medyadan takipten çıkardı.

TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Seda Sayan, Gülben Ergen'i canlı yayına çıkarıp arkadaşının yanında oldu. Sayan, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le ilgili tek kelime sormayınca Seren Serengil çıldırdı. Seren, "Ablam" dediği ve çok sevdiği Sayan'ı takipten çıkararak tepkisini ortaya koydu.