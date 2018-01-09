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Seren Serengil, Gülben'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 12:10 | Son Güncelleme 6 saat önce

Seda Sayan, Gülben Ergen'i programına çıkarıp arkadaşının yanında olunca Seren Serengil çok bozuldu. Seren, "Ablam" dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkardı.

Seren Serengil, Gülben'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Star TV'de Duymayan Kalmasın programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i konuk etmesiyle ilgili konuştu. Seren, "Seda ablayı eleştiriyorum" diyerek Seda Sayan'ı sosyal medyadan takipten çıkardı.

TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Seda Sayan, Gülben Ergen'i canlı yayına çıkarıp arkadaşının yanında oldu. Sayan, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le ilgili tek kelime sormayınca Seren Serengil çıldırdı. Seren, "Ablam" dediği ve çok sevdiği Sayan'ı takipten çıkararak tepkisini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
star tv seda sayan >>Gülben Ergen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
türkiyenin çağdaş kadınları bunlar
sevyesiz bir program,aynı zamanda fasa fiso.
ülke yangın yeri derdimiz seda , seren olmuş zaten.
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