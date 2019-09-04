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Seren Serengil ifadesinde Yaşar İpek'in annesi ve kardeşini de suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

BEBEĞİNİ düşürmesine neden olduğunu ileri sürerek boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'ten şikayetçi olan sanatçı Seren Serengil'in İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadede eşinin kardeşi ve annesini de suçladığı ortaya çıktı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL,(DHA)-BEBEĞİNİ düşürmesine neden olduğunu ileri sürerek boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'ten şikayetçi olan sanatçı Seren Serengil'in İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadede eşinin kardeşi ve annesini de suçladığı ortaya çıktı. Serengil kayınvalidesi Fatma İpek hakkında hakaret suçundan şikayetçi oldu.

"YAŞAR'A KARDEŞİ IŞIK UYUŞTURUCU GETİRİYORDU"
Kadına Şiddet Bürosu savcısına 3 sayfayı bulan ifade veren Seren Serengil, eşinin hakaret ve darplarına maruz kaldığını ancak evliliklerinin bozulmaması için şikayetçi olmadığını belirtti. Eşinin uyuşturucu kullandığını ve kara para aklayan kişiler ile temas halinde olduğunu belirten Seren Serengil ifadesinde, kardeşi Işık İpek'in, Yaşar İpek'e sürekli uyuşturucu getirdiğini ileri sürerek, "Aramızda Işık İpek ve bahsettiğim diğer şahıslardan dolayı tartışmalar yaşanıyordu. Ben Yaşar'ı bu tarz kişilerden korumaya çalışmamdan dolayı evi terk etti" dedi.

"SENİ REZİL EDECEĞİM"
Yaşar İpek'in eve eşyalarını almak için geldiğinde, evin balkonundan zorla içeriye girdiğini belirten Seren Serengil, "Eve girince küfür ederek hakaretler etti. Pencere ve kapının camlarını kırdı. Bana 'Allah sana çocuğu vermeyecek, seni televizyonlara çıkıp rezil edeceğim. Senin annenin yasak aşkı var' şeklinde tehditlerde bulundu. Ben itekleyerek duvara vurdu. Havlu ile yüzüme vurup darp etti" dedi.

"BEBEĞİMİ DÜŞÜRMEME NEDEN OLDU"
Yaşar İpek'in hamileliği ile ilgili iftira dolu video yayınladığını belirten Serengil, "Bu videoyu izledikten sonra kanamam oldu. Düşük yaparak çocuğumu kaybettim. Eşim benim hamile olduğumu ve stresten uzak kalmam gerektiğini bile bile sırf bu çocuğu düşürmem için söz konusu videoyu yayınlamıştır" diye konuştu.
Seren Serengil, Yaşar İpek'in annesi Fatma İpek'in ise instagram hesabından Gülben Ergen'in kendi kızı ile paylaştığı fotoğrafın altına, kendisini kastedip 'şeytan' yazarak sosyal medyada küçük düşürüldüğünü ileri sürdü.

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