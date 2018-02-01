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Seren Serengil ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 13:04 | Son Güncelleme

Seren Serengil’in Instagram paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı. Daha önce iddiaları yalanlayan Seren Serengil’in Yaşar İpek ile ilgili paylaşımı aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Seren Serengil ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor?

Son günlerde cezaevine gireceği haberleriyle gündeme gelen Seren Serengil, Yaşar İpek’le çekilmiş bir fotoğrafını duygusal cümlelerle paylaşınca ‘aşk mı yaşıyorlar?’ sorusu yeniden gündeme geldi.

Kısa bir süre önce genç sevgilisi Özay Bakır ile yollarını ayıran Seren Serengil, Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken Yaşar İpek’le görüntülenmiş, ancak iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

İşte aşk iddialarını güçlendiren o paylaşım:

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"Herkese teşekkür ettim seni unuttum. erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre.. yeri ve zamanı mı dersen tam zamanı ...unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi kadın olduğumu hatırlamayı dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ! bnm için savaşacak bnmle üzülecek bana laf söyletmeyecek adam gibi adama rastlamayalı ne kadar uzun zaman olmuş.. bugün seni benim hakkımda birilerinin tv da atıp tutarken nasıl delirdiğini gördüm kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm sana ne bir kahve yapmışlığım var ne vermiş olduğum bir emek var ..kötü günümde nasıl iyi geldin başım da biri var hissini hissettirmek ne kadar güven verici kuvvetli hissettiren bir şeymiş hatırlattın ... kötü günde ne kadar iyi geldin hoş geldin ???????? @yasaripekofficial"

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Seren Serengil ard

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