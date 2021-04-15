Seren Serengil'in Burak Sergen yorumu şoke etti! 'Rol gereği bile olsa...'

Kanal D’de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Bu haber sevenlerini üzerken Seren Serengil ise habere yaptığı yorumla herkesi şaşırttı.

Seren Serengil bu haberin altına "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" yazdı.

Serengil'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Takipçiler "Şakaysa hiç komik değil" yorumunda bulundu.



