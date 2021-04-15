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  4. Seren Serengil'in Burak Sergen yorumu şoke etti! 'Rol gereği bile olsa...'

Seren Serengil'in Burak Sergen yorumu şoke etti! 'Rol gereği bile olsa...'

15.04.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sergen ile habere Seren Serengil'in öyle bir yorum yaptı ki...

Seren Serengil'in Burak Sergen yorumu şoke etti! 'Rol gereği bile olsa...'

Kanal D’de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Bu haber sevenlerini üzerken Seren Serengil ise habere yaptığı yorumla herkesi şaşırttı.

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Seren Serengil bu haberin altına "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" yazdı.

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Serengil'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Takipçiler "Şakaysa hiç komik değil" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Saka gibi kıskanmak böyle bir şey sanırım
O kadar çok farklı bir şey yazma saçmalığına giriyorlar ki, sade ve anlamlı bir geçmiş olsun mesajı bile iletemez oldular.. Bu kadının mesajı da öyle olmuş..

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