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Seren Serengil'in estetik doktoru tüm estetikleri saydı! 'Elmacık, çene, burun...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan ve yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Seren Serengil bir pozunu paylaştı. Serengil'in estetiklerini yapan doktor bu pozdaki tam uygulamaları açıkladı.

Seren Serengil'in estetik doktoru tüm estetikleri saydı! 'Elmacık, çene, burun...'

Olaylı evlilikleri ve boşanmalarıyla magazin gündemine damga vuran Seren Serengil yine gündemde. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in estetikleri olay oldu.

Seren Serengil’in “sanat eserin” diye yorum yaptığı doktoru, Serengil’in yüzüne uyguladığı işlemleri tet tek paylaştı. Doktorun saymakla bitiremediği o işlemler ve açıklama şöyle:

ığgğg

"Sen bu şekilde resim atarsan ben paylaşırım
< İp askı ile kaşa akım verme
< Dolgu ile elmacık yükseltme
< Dolgu ile çene konturu keskinleştirme
< Dolgu ile hollywood çenesi
< Dolgu ile burun ucu pıtlaması
< Dudak dolgusu."

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Serengil ise bu paylaşımının ardından doktoruna "sanat eserin" yorumunda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yaşlılığını çok merak ediyorum. Ne yaptırırsan yaptır sonuçta hepsi kara toprağın altına girecek.
kesin doktoru mahkemeye verir
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