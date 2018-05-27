MAGAZİN

Seren Serengil'in gelinliği ucuza gelmiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Nisan ayında şarkıcı Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil, tatil için gittikleri Fransa'da evlendi. Serengil'in 530 TL değerindeki gelinliği ise sosyal medyada gündem oldu

Seren Serengil'in gelinliği ucuza gelmiş!

8 Haziran'da evlenmeleri beklenen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, tatil amaçlı gittikleri Fransa'da evlendi. Serengil'in iki parçadan oluşan ucuz gelinliği ise sosyal medyada gündem yarattı.

Instagram hesabından Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşan Serengil, kalp emojisi ile birlikte "Sevdiklerimizle" notunu yazdı.

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nikâhından ilk karelerSeren Serengil ve Yaşar İpek'in nikâhından ilk kareler

528 TL'LİK ŞIK GELİNLİK

Sosyal medya ise Seren Serengil'in gelinliğini konuştu. Çok şık görünen Seren Serengil'in gelinliğini fiyatını öğrenenler şoke oldu. Bir internet alışveriş platformunda iki parça olarak satılan gelinliğin üst tarafı, 179 TL, alt tarafı ise 349 TL.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil seren serengil gelinlik yaşar ipek

En Çok Okunan Haberler

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

İrem Derici hastanede iki gün dayanabildi

İrem Derici hastanede iki gün dayanabildi

Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mert Fırat ve İdil Fırat yine görüntülendi!

Mert Fırat ve İdil Fırat yine görüntülendi!

Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı

Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı

Ezgi Mola'dan Serenay Sarıkaya'ya: Sinirimizi bozma

Ezgi Mola'dan Serenay Sarıkaya'ya: Sinirimizi bozma

Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil finali sır gibi saklıyor

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil finali sır gibi saklıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.