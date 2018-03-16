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Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

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Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

Son dönemde özel hayatında yaşadığı çalkantılı olaylarla gündeme gelen ve sanatçı dostlarıyla arası bozulan Seren Serengil’in yaşının gerçeği yansıtmadığı belgelendi!

Akşam Life'ın haberine göre; Röportajlarında sürekli olarak 1974 doğumlu olduğunu dile getiren Serengil’in gerçek yaşı ortaya çıktı.

8 Nisan 1971 yılında yayımlanan gazetede sanatçının doğum anında babası Öztürk Serengil’le birlikte çekilen karesi, gerçeği ortaya çıkardı.

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Her fırsatta 44 yaşında olduğunu dile getiren Serengil'in gerçek yaşının 47 olduğu gazete kupürüyle belgelendi.

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