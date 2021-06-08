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Seren Serengil'in koltuk sevdası ağır bastı! Yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

08.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün uzun süredir ‘dumping sendromu’ ile mücadele eden Seren Serengil'in sevgilisi yaptığı açıklamada acil ameliyata alındığını duyurmuştu. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Serengil'den gelen haber sorası ise koltuğuna ünlü manken Deniz Akkaya oturdu. Ünlü sunucu koltuğunu kaptırma korkusu yaşayınca ameliyatını ileri bir tarihe erteledi. İşte Seren Serengil'in açıklaması...

Seren Serengil'in koltuk sevdası ağır bastı! Yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatların ardından sağlık sorunları ile cebelleşen Seren Serengil, acil ameliyata önceki gün alındığını sevgilisi açıklamıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı. Ünlü sunucu bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak dün tüm gün böbrek taşı düşürdüğünü ve ameliyatının ileri tarihe ertelendiğini ifade etti. Fakat Serengil'in bu açıklamasını ise koltuğunu dün yayında yerini alan Deniz Akkaya'ya kaptırmamak için yaptığı düşünüldü.

ACİL AMELİYATA ALINACAKTI

Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli sunucusu Seren Serengil dün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda safra kesesinde ve böbreklerinde taş olduğu belirlenen Serengil'in ameliyat olmasında karar verildi. Serengil'in acil ameliyata alınacağını ise sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

Seren Serengil'in koltuk korkusu! Yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

KOLTUK SEVDASINA AMELİYATINI ERTELEDİ

Önceki gün ameliyat haberleri ile gündeme gelen Seren Serengil'den yeni açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Serengil ameliyatının sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz'ın sezon finaline girdikten sonra yapılacağını, ilaçlı tedaviler sayesinde böbreğindeki taşı düşürdüğünü ve bu gün programa katılacağını hayranlarına duyurdu.

Seren Serengil'in koltuk korkusu! Yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

KOLTUĞUNU DENİZ AKKAYA DOLDURDU

Dün Seren Serengil'in hastaneye kaldırılmasından dolayı programda Bircan Bali'ye ünlü manken Deniz Akkaya eşlik etti. Dün Akkaya'nın sunumuyla yürütülen program ise izleyiciler tarafından her zamankinden daha büyük ilgi gördü. Programı izleyenler Deniz Akkaya’nın mantıklı ve ayarında yorumlar yaptığı şeklinde yorumlarda yaptı. Deniz Akkaya'nın sunumu Söylemezsem Olmaz’da çok beğenildi. Bu beğeniler ise Seren Serengil'in kulağına gitti. Koltuğunu Deniz Akkaya'ya kaptırmamak için harekete geçen Serengil, olması gereken ameliyatını ileri bir tarihe erteleyerek programda bugünkü yerini aldı. İzleyiciler tarafından ünlü sunucunun bu yaptığı ise koltuk uğruna sağlığını hiçe saydı şeklinde yorumlandı.

Seren Serengil'in koltuk korkusu! Yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

AÇIKLAMASIYLA KAFALARI ALAK BULLAK ETTİ

Dün Seren Serengil'in yerine Beyaz TV ekranlarında yer alan Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yaptı. Bu gelişmenin ardından ise dün İnstagram'da Magazincellspot adlı magazin sayfası, seyircilerden gelen soruları cevapladığı bir paylaşım yaptı. Bir takipçisinin sorduğu “Seren programdan gider mi? Bu sezon son mu yoksa yerine Deniz Akkaya mı gelir?” sorusuna “Ben programı izlemedim ama bir çok video geldi bana. Deniz akkaya çok tarafsız, yerinde, üsluplu yorumlar yapmış. Bence bu tarz bir program yapmalı” yanıtını verdi.

Deniz Akkaya ise bu gönderiyi kendi alıntılayarak, “Her an her şey olabilir. Yeni bir şeyler de olabilir. Taze kan iyidir” notu ile paylaşmasıyla dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından Seren Serengil'in yerine geçeceği konuşuldu.

Seren Serengil'in koltuk korkusu! Yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Deniz Akkaya Seren Serengil
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