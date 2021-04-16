Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Açıklamayı kendisi yaptı

Uzun zamandır sağlık problemleri sebebiyle Söylemezsem Olmaz programına ara veren Seren Serengil, son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ondan dolayı serum takviyesi aldığını da kaydeden Seren Serengil, bunları kendi kafasızlığından yaptığını vurgulayarak, ‘’Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" dedi.

Seren Serengil'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yapımcısından 8 günlüğüne izin aldığını söyleyen Seren Serengil, önce Bodrum'a ardından da Fethiye'ye geçeceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle de iyice bunaldığını anlatan Serengil, "Bu dönemde hastalığı ilaç içerek geçiremiyorsun. Temiz havaya, değişikliğe ihtiyacı oluyor insanın. Önümüzdeki pazartesi veya salı döneceğim. 46 kiloya kadar düştüm. Sürekli istifra ediyorum. Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Hamilelikten sonra çok kilo almıştım, devamı gelecek diye korktum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor. Acayip bir sistem yani" dedi.

Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur.