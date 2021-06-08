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  4. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma kimdir? Mustafa Rahman Tohma kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma kimdir? Mustafa Rahman Tohma kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

08.06.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Seren Serengil ile bir süredir aşk yaşayan Mustafa Tohma, Seren Serengil’in geçirdiği Dumping Sendromu sebebiyle hastaneye kaldırılmasının ardından, araştırılan isimler arasında yer aldı. Dün gece sabaha karşı Serengil’in hastaneye kaldırıldığı haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Mustafa Tohma, sevenlerinden dualarını istedi.

Seren Serengil ile bir süredir ilişki içerisinde olan Mustafa Tohma, araştırılan isimler arasında yer alıyor. Seren Serengil’in bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları sebebiyle dün gece tekrar ameliyata alınmasının ardından, Mustafa Tohma kötü haberi sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı. Peki Mustafa Tohma kimdir?

Mustafa Tohma kimdir?

Asıl adı Mustafa Rahman Tohma olan Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi.
Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir.
Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade etmiştir.
Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçilik ile uğraşmaktadır.
Mustafa Tohma, bir süredir Seren Serengil ile bir birliktelik yaşamaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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