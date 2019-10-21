HABER

Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

HATAY Kültür Merkezi'nde sahne alan Medeniyetler Korosu, ünlü sanatçı Seren Serengil’i konuk etti.

Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY Kültür Merkezi'nde sahne alan Medeniyetler Korosu, ünlü sanatçı Seren Serengil’i konuk etti.
Hatay Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve DOĞAKA’nın katkılarıyla her cumartesi Hatay Kültür Merkezi’nde sahne alan Medeniyetler Korosu'nun bu haftaki konuğu Seren Serengil oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda Medeniyetler Korosu, parçalarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Koro Şefi Yılmaz Özfırat’ın öncülüğünde 'Ötme Bülbül' şarkısı ile giriş yapan Medeniyetler Korosu, farklı dillerde birçok şarkı seslendirdi.
Etkinliğin konuğu Seren Serengil, Karadeniz yöresinden ‘Kim o sakallı adam’ şarkısını seslendirdi. Şarkının öyküsünü dinleyenlerle paylaşan Serengil’in performansı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programın sonunda Medeniyetler Korosu ve Serengil, seyircilerin de eşlik etmesiyle ‘Bir başkadır benim memleketim' şarkısını söyledi. Konser bitiminde Hatay’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Seren Serengil, "Herkes çok sıcakkanlı, çok temiz bir şehir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldıSeren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Nurdağı’na şehit ateşi düştüNurdağı’na şehit ateşi düştü
Emine Bulut davasında yeni gelişmeEmine Bulut davasında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.