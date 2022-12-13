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Seren Serengil programda neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

13.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil programda yer almaması merak uyandırdı. Seren Serengil programda neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Seren Serengil programda neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

Beyaz Tv'nin sevilen ve ilgi ile izlenen programı Söylemezsem Olmaz bugün yeni bölümüyle ekrana geldi. Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil'in programda yer almaması merak edildi. Peki, Seren Serengil programda neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte tüm detaylar...

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SEREN SERENGİL PROGRAMDA NEDEN YOK?

Seren Serengil, Demet Akalın ile birlikte tatile çıktı. Uçuktan paylaştığı posta Demet Akalın'ı da etiketleyen Serengil, postun altına "Şimdi Vegas düşünsün" notunu ekledi.

Seren Serengil'in seyahatinin ardından programa geri dönmesi bekleniyor.

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