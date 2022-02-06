Seren Serengil sahnedeki halini paylaştı! "Hemen sil, yanlış photoshop yapılmış"

Seren Serengil Batum sahnesiden beyaz elbisesiyle fotoğraflarını paylaştı. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşan, 43,5 kiloya kadar düşüp ameliyat olan ve 3 kilo alabilen Seren Serengil uzun zaman sonra sahneye çıktı. Seren Serengil'in sesiyle ilgili takipçiler ikiye bölündü. Seren Serengil'e "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar ise sahne tarzını ve saç modelini beğenmedi.

Seren Serengil sahneden bazı fotoğraflarını paylaşınca ise kendisine fotoğraftaki bir detayla ilgili yorum yağdı. Serengil'in paylaşımında koluna photoshop yaptığı iddia edildi.

Işıktan mı yoksa fotoğrafın üzerinde oynanmasından dolayı mı görüntü o şekildeydi bilinmezken ünlü şarkıcıya "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?", "Kolun yarısı nerede acaba, keşke gerçek bir foto olsaydı" yorumları yapıldı.



