MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil sahnedeki halini paylaştı! "Hemen sil, yanlış photoshop yapılmış"

Seren Serengil sahnedeki halini paylaştı! "Hemen sil, yanlış photoshop yapılmış"

06.02.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil uzun zaman sonra sahnelere döndü. Batum'da sahneye çıkan Serengil beyaz bir elbise tercih etti. Sahneden pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı ve Söylemezsem Olmaz sunucusunun fotoğrafını görenler "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?" yorumları yaptı. Çoğu takipçi Seren Serengil'in fotoğrafa photoshop yaptığını iddia etti.

Seren Serengil sahnedeki halini paylaştı! "Hemen sil, yanlış photoshop yapılmış"

Seren Serengil Batum sahnesiden beyaz elbisesiyle fotoğraflarını paylaştı. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşan, 43,5 kiloya kadar düşüp ameliyat olan ve 3 kilo alabilen Seren Serengil uzun zaman sonra sahneye çıktı. Seren Serengil'in sesiyle ilgili takipçiler ikiye bölündü. Seren Serengil'e "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar ise sahne tarzını ve saç modelini beğenmedi.

klklk

Seren Serengil sahneden bazı fotoğraflarını paylaşınca ise kendisine fotoğraftaki bir detayla ilgili yorum yağdı. Serengil'in paylaşımında koluna photoshop yaptığı iddia edildi.

Ekran Alıntısı

Işıktan mı yoksa fotoğrafın üzerinde oynanmasından dolayı mı görüntü o şekildeydi bilinmezken ünlü şarkıcıya "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?", "Kolun yarısı nerede acaba, keşke gerçek bir foto olsaydı" yorumları yapıldı.

Seren Serengil'in sahnelere döndü! Elif Karlı &quot;Sesi çok kötü&quot; dediSeren Serengil'in sahnelere döndü! Elif Karlı "Sesi çok kötü" dedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."
Şiddet gördüğü anları paylaştı!Şiddet gördüğü anları paylaştı!
Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Sürpriz liste…

En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Sürpriz liste…

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.