Seren Serengil Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Seda çok alaturka kaldı bence artık!

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programı yalnızca bir sezon sürdü. Beklenen reytinglere ulaşamayan programı hüzünle veda eden ikili, yerlerine Seda Sayan’ın geleceğini öğrenince neye uğradıklarını şaşırdılar. Sayan’nın “Star TV’yle ben anlaştım” mesajını gören Akalın, sinirlenerek Sayan’ı hemen Instagram’dan engelledi. Tartışma iyice alevlenince ikili, sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak birbirlerine demediklerini bırakmadılar.
Haddinden fazla büyüyen tartışmaya birde sivri dilli magazin yorumcusu Seren Serengil'de dahil oldu. Ortaya atılan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”ın biteceği haberi ilk olarak 'Söylemezsem Olmaz Ekibi' duyurmuştu. Serengil'e bir takipçisi tarafından
Instagram’da bir takipçisinin “Seda Sayan’ın yaptığı bir işten sonra size teklif gelse ‘Aaa, yapamam’ der misiniz? Biri gelir biri gider, bu işler böyledir mi dersiniz” şeklinde yoruma kayıtsız kalmayarak Seda Sayan hakkında ağzına geleni söyledi.
Baksanıza, sözleri yenilir yutulur gibi değil: “Seda Sayan bunu ilk kez yapmıyor. 62 yaşında artık hırsını törpülemesi gerekiyor… Geçmişten bugüne Songül Karlı, Uğur Arslan, Nihat Doğan, Onur Büyüktopçu, Fatih Ürek, şimdi de Demet Akalın ve Alişan… Zaten tutsa bir kanalda kalır, her sene zorluyor ama olmuyor… O dolgu topuklarla ‘Anacım, bacım’ yutturduğu zaman dilimi eskide kaldı. Bir sürü kaliteli program var, kim seyreder Seda Sayan’ı artık? O zamanlar program yoktu, şimdi bir sürü concept var…
Seda çok alaturka kaldı bence artık radyo programı yapsın 5 çayı gibi… Hem her gün estetik yaptırmak zorunda da kalmaz. Seda Sayan kimseye dost değil… Olamaz, fıtratında yok, herkesin yerini kıskanıp o yere geçmek istiyor. Ama anlamadığı bir şey var, sabah programı yaptı, olmadı, kadın programı yaptı Uğur Arslan’la, olmadı. Onur’un yemek programını aldı, tutmadı. Fatih’in kaynana programına göz dikti, olmadı, şimdi Demet’le Alişan’ın saatine göz dikti. Orada da olmayacak çünkü devrini tamamladı. Hoşça kal dese o da kurtulacak, herkes de… Zorla güzellik olmaz, bunu aynaya bakıp anlamalı artık!“
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